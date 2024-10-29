Через нічний удар по Кривому Рогу постраждала ціла родина (фото)

Загалом травми отримали 14 містян

Через учорашній ворожий удар по Кривому Рогу постраждала ціла родина: чоловік, дружина та їхня донька. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Загалом травми отримали п’ять чоловіків від 40 до 58 років. Серед потерпілих дев’ять жінок від 19 до 88 років», – зазначив глава регіону.

Стан переважної більшості лікарі оцінюють як середньої тяжкості. У реанімації залишається один місцевий мешканець. За його життя нині продовжують боротися медики.

«У стаціонарі – вісім пацієнтів. Серед ушкоджень, які під час атаки отримали люди – переломи, черепно-мозкові травми, різані рани, осколкові поранення. Усім надають меддопомогу», – додав Лисак.

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Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 29 жовтня 2024 р. фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, пізно ввечері 28 жовтня росіяни атакували ракетами Кривий Ріг. Постраждали 14 осіб, загинув 39-річний чоловік.

Також російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб.

Крім того, у Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста.