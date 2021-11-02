На Дніпропетровщині загинув солдат-строковик

В одній з військових частин у Дніпропетровській області загинув солдат-строковик

Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня

Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за фактом смерті солдата строкової служби однієї з військових частин Дніпропетровської області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня 2021 року. Його було госпіталізовано до лікарні, де він помер 1 листопада. Слідчі ДБР виїхали до військової частини для з’ясування всіх обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.

До слова, 24 жовтня о 3:53 ночі у навчальному центрі «Десна» під час перебування на посту військовий-строковик здійснив самогубство. Про це повідомив заступник начальника з морально-психологічного забезпечення 169-го навчального центру «Десна» Олександр Сагайдак.

Хлопцю до дембеля залишався місяць. Йому було 23 роки і він родом з Дніпропетровщини.