Суд залишив під вартою ексміністра, якого підозрюють у вбивстві колишнього керівника телеканалу «Інтер»
Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту
Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.
Як зазначається, суд 1 листопада розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05 жовтня.
Цією ухвалою було частково задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, починаючи з 5 жовтня до 3 грудня з альтернативою у вигляді застави у розмірі 7 037 000 гривень.
«За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 грудня 2020 року поліція Київщини завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у справі про вбивство ексгендиректора «Інтера» Сергія Старицького у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.
21 лютого минулого року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку Леоніда Кожари покінчив життя самогубством ексгендиректор «Інтера» Сергій Старицький.
Згодом експертиза встановила, що в будинку Кожари Старицького застрелили з трьох метрів.
25 березня Кожару затримали правоохоронці.
У залі суду його було заарештовано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 14 млн гривень.
Крім того, Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно дружини Кожари за фактом введення в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.