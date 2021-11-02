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    Суд залишив під вартою ексміністра, якого підозрюють у вбивстві колишнього керівника телеканалу «Інтер»

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    Міністру закордонних справ часів правління президента-втікача Януковича Леоніду Кожарі загрожує до 15 в'язниці за вбивство людини - Суд залишив під вартою ексміністра, якого підозрюють у вбивстві колишнього керівника телеканалу «Інтер»
    Міністру закордонних справ часів правління президента-втікача Януковича Леоніду Кожарі загрожує до 15 в'язниці за вбивство людини
    фото: glavcom.ua

    Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту

    Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

    Як зазначається, суд 1 листопада розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05 жовтня.

    Цією ухвалою було частково задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, починаючи з 5 жовтня до 3 грудня з альтернативою у вигляді застави у розмірі 7 037 000 гривень.

    «За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 23 грудня 2020 року поліція Київщини завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у справі про вбивство ексгендиректора «Інтера» Сергія Старицького у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

    21 лютого минулого року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку Леоніда Кожари покінчив життя самогубством ексгендиректор «Інтера» Сергій Старицький.

    Згодом експертиза встановила, що в будинку Кожари Старицького застрелили з трьох метрів.

    25 березня Кожару затримали правоохоронці.

    У залі суду його було заарештовано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 14 млн гривень.

    Крім того, Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно дружини Кожари за фактом введення в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.

    Теги: суд Інтер розслідування
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    Суд залишив під вартою ексміністра, якого підозрюють у вбивстві колишнього керівника телеканалу «Інтер»