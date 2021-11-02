Суд залишив під вартою ексміністра, якого підозрюють у вбивстві колишнього керівника телеканалу «Інтер»

Міністру закордонних справ часів правління президента-втікача Януковича Леоніду Кожарі загрожує до 15 в'язниці за вбивство людини

Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

Як зазначається, суд 1 листопада розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05 жовтня.

Цією ухвалою було частково задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, починаючи з 5 жовтня до 3 грудня з альтернативою у вигляді застави у розмірі 7 037 000 гривень.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня 2020 року поліція Київщини завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у справі про вбивство ексгендиректора «Інтера» Сергія Старицького у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

21 лютого минулого року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку Леоніда Кожари покінчив життя самогубством ексгендиректор «Інтера» Сергій Старицький.

Згодом експертиза встановила, що в будинку Кожари Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня Кожару затримали правоохоронці.

У залі суду його було заарештовано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 14 млн гривень.

Крім того, Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно дружини Кожари за фактом введення в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.