На Дніпропетровщині зіткнулися маршрутка і «швидка», шестеро постраждалих

На момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 людей, в транспортному засобі медиків знаходилось 3 працівники

Попередньо, у всіх постраждалих – травми легкого ступеня тяжкості

У Дніпропетровській області унаслідок ДТП, яка сталася увечері 16 жовтня, за участі маршрутного таксі і автомобіля екстреної медичної допомоги, постраждало 6 осіб. Про це інформує пресслужба ДСНС.

«16-го жовтня о 19:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про ДТП за участі автомобіля екстреної медичної допомоги та маршрутного мікроавтобуса у селищі Підлужжя Верхньодніпровської міської територіальної громади Кам’янського району. За викликом одразу направлено чергові відділення 7-ої та 46-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області», – йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальників до місця події було встановлено, що ДТП сталася на 340 кілометрі автошляху національного значення Н-08 за участю маршрутного міжміського мікроавтобуса «Volkswagen LT-35», який рухався за маршрутом «Кременчук-Дніпро», та автомобілем екстреної медичної допомоги «Citroen Jamper».

«Від удару «Volkswagen» з’їхав у кювет та перекинувся на бік. На момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 людей, в транспортному засобі медиків знаходилось 3 працівники. Внаслідок ДТП постраждало 6 пасажирів маршрутного таксі», – поінформували у ДСНС.

Як зазначається, трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) та двох постраждалих чоловіків 1983 року народження було госпіталізовано до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

Попередньо, у всіх постраждалих – травми легкого ступеня тяжкості (забої різних частин тіла), і ще одна постраждала, жінка 2000 року народження, від госпіталізації відмовилася.

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