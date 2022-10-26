Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

У багатьох областях України знову лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про активність у небі Білорусі винищувача МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал». Чи є дані ракети на підвісці літака в цей момент, поки невідомо.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Нагадаємо, триває 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.