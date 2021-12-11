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    На Донбасі бойовики поранили українського військового

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    Окупанти продовжують ігнорувати домовленості щодо припинення вогню у зоні ООС - На Донбасі бойовики поранили українського військового
    Окупанти продовжують ігнорувати домовленості щодо припинення вогню у зоні ООС
    фото: пресслужба оос

    Російські найманці відкривали вогонь зі зброї заборонених калібрів

    З початку доби, в районі проведення Операції об’єднаних сил, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Один із військових був поранений, повідомляє пресслужба ООС.

    Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації три рази порушили «тишу», а саме:

    • в напрямку Піщаного – вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Кам’янки – обстрілювали зі стрілецької зброї;
    • в бік Катеринівки – відкрили вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Внаслідок обстрілів один із захисників України отримав поранення.

    «Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – пише пресслужба.

    Нагадаємо, 9 грудня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

    Зазначимо, що США і ЄС покарають Росію в разі нападу на Україну. Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

    Також президент СЩА Джо Байден розповів, як Штати захищатимуть Україну від агресора.

    Крім того, Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас війна озброєння
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    На Донбасі бойовики поранили українського військового