На Донбасі бойовики поранили українського військового

Російські найманці відкривали вогонь зі зброї заборонених калібрів

З початку доби, в районі проведення Операції об’єднаних сил, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Один із військових був поранений, повідомляє пресслужба ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації три рази порушили «тишу», а саме:

в напрямку Піщаного – вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Кам’янки – обстрілювали зі стрілецької зброї;

в бік Катеринівки – відкрили вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів один із захисників України отримав поранення.

«Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – пише пресслужба.

Нагадаємо, 9 грудня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Зазначимо, що США і ЄС покарають Росію в разі нападу на Україну. Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Також президент СЩА Джо Байден розповів, як Штати захищатимуть Україну від агресора.

Крім того, Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України.

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