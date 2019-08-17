На Донбасі стався один ворожий обстріл поблизу Павлополя – втрат немає



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Фото: ООС

Бійці ЗСУ застосували у відповідь штатну піхотну зброю

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію поблизу населеного пункту Павлопіль, протягом 40 хвилин обстрілюючи українських захисників.

Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомив на брифінгу в суботу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано одну збройну провокацію з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Павлополя, де о 05.40 противник відкрив вогонь з автоматичних гранатометів... Бойових втрат у лавах українських військових на початку цієї доби немає», – зазначив Мотузяник.

Оскільки обстріл був тривалим і ніс пряму загрозу українським оборонцям, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь.

Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, запевнив речник Міноборони.

Нагадаємо, вчора 16 серпня, терористи п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.