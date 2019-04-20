На Донбасі у чергах на КПВВ зібралися 200 автівок



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Минулої доби через КПВВ прослідувало 45 тисяч осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів

Всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі

На Донбасі вранці в суботу, 20 квітня, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил зібралося 200 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/40; «Мар’їнка» – 0/60; «Новотроїцьке» – 10/30; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та характеризувався деяким зменшенням. Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 45 тисяч осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, на окупований Донбас заїхали 6 вантажівок із гуманітаркою від UNICEF.

Як повідомлялося, на «Чонгарі» зловили екс-підлеглого «Гіві», що їхав до Києва на роботу.