На кордоні з Польщею проводять експеримент у двох пунктах пропуску



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Тепер під час виїзду з України подорожуючі спочатку проходять паспортний контроль, де прикордонники вносить інформацію про осіб у відомчу базу і дані автоматично передаються митникам

Експеримент триватиме до початку червня

На кордоні з Польщею з першого квітня запроваджено новації у двох пунктах пропуску «Смільниця» та «Грушів» для зменшення черг з першого квітня.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Експеримент триватиме до початку червня у двох пунктах пропуску «Смільниця» та «Грушів». Зміни полягають у послідовності здійснення прикордонного та митного контролю», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тепер під час виїзду з України подорожуючі спочатку проходять процедуру паспортного контролю. Прикордонний наряд вносить інформацію про осіб та транспортні засоби у відомчу базу і дані автоматично передаються у базу даних співробітників митниці. Тому немає необхідності інспектору митниці ще раз вносити цю інформацію. Крім того, одночасно здійснюється прикордонний та митний огляд автомобіля. А це дозволяє уникнути дублювання функцій та зменшити час, необхідний для перетину кордону.

«Така апробація технологічних процедур у пунктах пропуску «Смільниця» та «Грушів», які розташовані на суміжній території, лише перший крок задля зменшення часу на проходження прикордонно-митних формальностей під час виїзду за межі України. У разі успішності цього експерименту, він буде запроваджений в усіх пунктах пропуску. Також зазначимо, що ці зміни відбуваються у тісній співпраці не тільки між підрозділами Держприкордонслужби та ДФС, а з польськими прикордонниками», - додають у ДПСМУ.

Крім того, як зазначається, такі технологічні процедури вже діють у пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю та у спільному пункті пропуску «Паланка», що на українсько-молдовському кордоні.