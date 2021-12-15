На Донеччині депутат вистрибнув з вікна п’ятого поверху

Інцидент відбувся на очах сина загиблого

У місті Селидове на Донеччині депутат міської ради загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху житлового будинку. Про це повідомляє пресслужба Відділу комунікації ГУНП у Донецькій області.

«Повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції об 11:40 від місцевого мешканця. Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна п’ятого поверху», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інцидент відбувся на очах сина загиблого. «Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент перебував вдома сам. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи», – повідомили в поліції.

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) з позначкою «самогубство». Поліція перевіряє всі версії події.

Нагадаємо, у Самбірському районі Львівської області 40-річний чоловік убив свою вагітну дружину і намагався накласти на себе руки.

Також у Києві чоловік вистрибнув із сьомого поверху.