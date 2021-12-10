На Львівщині чоловік вбив вагітну дружину та намагався вкоротити собі віку

Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив ножем вагітну дружину, а потім намагався перерізати собі горло

У Самбірському районі Львівської області 40-річний чоловік убив свою вагітну дружину і намагався накласти на себе руки. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Зазначається, що інформація про сімейний конфлікт із постраждалими надійшла сьогодні близько 8 години ранку.

Поліцейські, які приїхали на виклик, на місці виявили мертвою 31-річну місцеву мешканку та пораненим її чоловіка.

Встановлено, що під час конфлікту чоловік кілька разів ударив ножем вагітну дружину, а потім намагався перерізати собі горло. У цей час у будинку була їхня 10-річна донька, яка потім втекла до дідуся з бабусею. Вона розповіла їм про те, що відбувається вдома, і ті викликали поліцію.

Чоловіка госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.2 ст.115 КК України). Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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