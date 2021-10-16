На Одещині чоловік отримав важкі опіки через спалювання сміття на подвір'ї
З важкими ураженнями чоловіка доправили до реанімації
В Одеській області при спалюванні сміття у себе у дворі важкі опіки отримав 27-річний чоловік.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, подія сталася вчора ввечері в селі Троїцьке Одеського району.
Місцевий житель постраждав при спалюванні сміття на власному подвір'ї, внаслідок порушення правил пожежної безпеки.
За інформацією ДСНС, у 27-річного чоловіка важкі опіки, нині він знаходиться в реанімації. Пожежу ліквідували сусіди за допомогою води з відер.
Раніше у Львові сталася пожежа в металевому вагончику, в результаті інциденту загинули три особи. Міська влада запровадила надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
Пожежу вдалося оперативно загасити. Рішенням Головного управління ДСНС у Львівській області з сьогоднішнього ранку в місті оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
Також в смт Велика Олександрівка, що на Херсонщині, посеред вулиці знайшли обгоріле тіло мертвого чоловіка.
Поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу. Під час проведення першочергових слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного