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    На Одещині чоловік отримав важкі опіки через спалювання сміття на подвір'ї

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    Молодий чоловік постраждав через необережне поводження із вогнем - На Одещині чоловік отримав важкі опіки через спалювання сміття на подвір'ї
    Молодий чоловік постраждав через необережне поводження із вогнем
    фото з відкритих джерел

    З важкими ураженнями чоловіка доправили до реанімації

    В Одеській області при спалюванні сміття у себе у дворі важкі опіки отримав 27-річний чоловік.

    Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, подія сталася вчора ввечері в селі Троїцьке Одеського району.

    Місцевий житель постраждав при спалюванні сміття на власному подвір'ї, внаслідок порушення правил пожежної безпеки.

    За інформацією ДСНС, у 27-річного чоловіка важкі опіки, нині він знаходиться в реанімації. Пожежу ліквідували сусіди за допомогою води з відер.

    Раніше у Львові сталася пожежа в металевому вагончику, в результаті інциденту загинули три особи. Міська влада запровадила надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

    Пожежу вдалося оперативно загасити. Рішенням Головного управління ДСНС у Львівській області з сьогоднішнього ранку в місті оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

    Також в смт Велика Олександрівка, що на Херсонщині, посеред вулиці знайшли обгоріле тіло мертвого чоловіка.

    Поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу. Під час проведення першочергових слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного

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    Теги: пожежа ДСНС сміття Одещина чоловік
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    На Одещині чоловік отримав важкі опіки через спалювання сміття на подвір'ї