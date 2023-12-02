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На Франківщині рятувальники витягли двох людей із трактора, який впав у річку

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Франківщині рятувальники витягли двох людей із трактора, який впав у річку
У кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли
фото: скріншот із відео

Працівники ДСНС за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег

На Івано-Франківщині, у селі Горішнє Залуччя Снятинської громади Коломийського району, трактор під час руху по дамбі з’їхав у річку Черемош.

У кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли. Про це інформує ДСНС України.

«До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів, які за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медичні працівники», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті через сильне підняття рівня води, спричинене дощами, підтопило автошляхи, домогосподарства та сільськогосподарські угіддя.

Теги: трактор рятувальники Івано-Франківщина

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