На Франківщині рятувальники витягли двох людей із трактора, який впав у річку

У кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли

Працівники ДСНС за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег

На Івано-Франківщині, у селі Горішнє Залуччя Снятинської громади Коломийського району, трактор під час руху по дамбі з’їхав у річку Черемош.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли. Про це інформує ДСНС України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів, які за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медичні працівники», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті через сильне підняття рівня води, спричинене дощами, підтопило автошляхи, домогосподарства та сільськогосподарські угіддя.