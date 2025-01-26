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На Франківщині рятувальники визволили хлопця з несподіваної пастки посеред озера

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Франківщині рятувальники визволили хлопця з несподіваної пастки посеред озера
Нога хлопця затиснулася між дерев’яними конструкціями пірсу
фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області/Facebook

Щоб вивільнити ногу хлопця, рятувальникам знадобилося спеціальне обладнання

Рятувальники прийшли на допомогу 14-річному хлопцеві, чия нога застрягла в дерев’яних конструкціях пірсу на озері біля Івано-Франківська. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Івано-Франківській області, опублікувавши фото з місця події.

«В обідню пору до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади, на місцевому озері нога хлопця 2011 року народження затиснулася між дерев’яними конструкціями пірсу», – ідеться у повідомленні.

На Франківщині рятувальники визволили хлопця з несподіваної пастки посеред озера фото 1

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання обережно вивільнили ногу хлопця із дерев’яної пастки.

Потерпілого передали для обстеження медикам швидкої допомоги.

На Франківщині рятувальники визволили хлопця з несподіваної пастки посеред озера фото 2

Нагадаємо, у селищі Летичів, що на Хмельниччині, на річці Вовк 12-річний хлопець провалився під кригу. Рятувальники провели спецоперацію, щоб врятувати його життя.

Також у мережі з’явилась інформація про нібито смерть відомого пса Патрона. Державна служба України з надзвичайних ситуацій відреагували на ці чутки і спростували інформацію.

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Теги: водойма Івано-Франківщина рятувальники смерть державна служба

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