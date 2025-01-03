На Прикарпатті дитина померла від ускладнень Covid-19: матері загрожує ув'язнення

Зазначається, що 39-річна жінка неналежно доглядала за своєю малолітньою донькою, яка від народження мала захворювання

На Прикарпатті судитимуть матір за неналежне виконання батьківських обов’язків. Вона не звернулася до лікарів, коли її півторарічна дитина захворіла на коронавірус, а згодом померла від ускладнень.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 39-річна жінка неналежно доглядала за своєю малолітньою донькою, яка від народження мала захворювання та потребувала постійного стаціонарного лікування.

«У березні 2024 року матір відпустила 16-місячну дитину із неповнолітньою донькою у гості до родичів в Івано-Франківськ. У дорозі дитина застудилась, а вже наступного дня стан її здоров’я суттєво погіршився. Проте матір не надала їй належну допомогу та не звернулась до медичних працівників, а зайнялась її лікуванням у домашніх умовах, у результаті чого через декілька днів дівчинка померла», – йдеться в повідомленні.

Згідно з висновком експертів, дитина померла від коронавірусу, який дав укладення – загальну інтоксикацію організму.

Справу скеровано до суду. 39-річній жінці інкримінують злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу України). Матері загрожує до 5 років за ґратами.

До слова, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Раніше в Україні було виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.