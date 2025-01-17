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На Київщині сталась смертельна ДТП

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Київщині сталась смертельна ДТП
Понівечений автомобіль внаслідок аварії
фото: поліція Київщини

У лікарні померла 45-річна пасажирка

Поліція Київської області розслідує обставини смертельної ДТП на Обухівщині. Про це повідомляє ГУНП у Київській області.

Повідомляється, що 15 січня на одній із вулиць в місті Обухів, що на Київщині трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці встановили, що 50-річний водій автомобіля Hyundai виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю ГАЗ, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок чого відбулося зіткнення вказаних транспортних засобів.

Від отриманих травм в аварії у лікарні померла 45-річна пасажирка Hyundai. Водій цього ж автомобіля отримав тілесні ушкодження.

На Київщині сталась смертельна ДТП фото 1

«Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом ДТП, що спричинила смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Святошинському районі внаслідок ДТП загинуло двоє людей. Повідомляється, що ввечері 15 січня о 20:29 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Житомирському шосе.
Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів BMW та Ford, загинуло двоє людей. Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми не сумісні з життям.

До слова, у Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.

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Теги: ДТП поліція водій смерть Київщина розслідування

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На Київщині сталась смертельна ДТП
На Київщині сталась смертельна ДТП
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