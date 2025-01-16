Помер кінорежисер Девід Лінч

Лінч був одним з небагатьох сучасних режисерів з одразу впізнаваним візуальним і вербальним стилем

Американському митцю було 78 років

Помер американський режисер Девід Лінч. Йому було 78 років. Він є автором фільмів і серіалів, зокрема «Синій оксамит», «Малхолланд Драйв» і «Твін Пікс». Про смерть Лінча було оголошено на його сторінці у Facebook.

«З глибоким жалем ми, його родина, повідомляємо про смерть людини і митця Девіда Лінча. Ми були б вдячні, якби ви залишили нас наодинці в цей час. У світі утворилася велика діра від того, що його більше немає з нами. Але, як він казав: «Дивіться на пончик, а не на дірку». Це прекрасний день із золотим сонцем і блакитним небом на всьому шляху», – йдеться в повідомленні.

Фільми Лінча вирізняються елементами сюрреалізму, атмосферою жаху і марень, дивними й відразливими образами та оригінальною музикою. Більшість його робіт досліджують темну сторону життя маленьких міст США (наприклад фільм «Синій оксамит» та серіал «Твін Пікс») або незграбних метрополісів («Голова-гумка», «Загублене шосе», «Малголленд Драйв»).

Лінч був одним з небагатьох сучасних режисерів з одразу впізнаваним візуальним і вербальним стилем. Хоч він ніколи не збирав великих кас і не завжди був фаворитом кінокритиків, його творчість породила своєрідний культ.

Що відомо про Лінча

Митець навчався в Пенсильванській академії образотворчих мистецтв, де експериментував з короткометражними фільмами. У 1977 році випустив свій перший повнометражний фільм – сюрреалістичну стрічку «Голова-гумка» (Eraserhead), яка одразу привернула увагу кінокритиків.

У 1980-х роках випустив:

«Людина-слон» (The Elephant Man, 1980) – біографічна драма, яка отримала вісім номінацій на «Оскар».

«Дюна» (Dune, 1984) – екранізація роману Френка Герберта, яка стала комерційним провалом, але здобула культовий статус.

«Синій оксамит» (Blue Velvet, 1986) – трилер, який визначив стиль Лінча: загадковість, насильство та приховані теми людської психології.

1990-ті роки:

Серед ключових робіт автора – культовий серіал «Твін Пікс» (Twin Peaks), який став міжнародним хітом та «Малголленд Драйв» (Mulholland Drive), що визнаний одним із найкращих фільмів усіх часів.

Творчість Лінча багато в чому натхненна його інтересом до медитації. Він активно займався живописом, фотографуванням та музикою, а також мав власну кавову лінію. Також він одружувався кілька разів і має трьох дітей.

25 лютого 2022 року кінорежисер виступив із підтримкою українського народу та засудженням вторгнення Росії в Україну.

До слова, на 101 році життя померла зв’язкова УПА з Івано-Франківщини, легендарна повстанська розвідниця Ангелина Паламар на псевдо Орися.