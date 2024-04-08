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Майже 100 людей загинули під час корабельної трощі біля берегів Африки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Майже 100 людей загинули під час корабельної трощі біля берегів Африки
Серед тих, хто загинув під час аварії корабля, багато дітей
фото: Al Arabiya

AFP: 91 людина загинула під час аварії перевантаженого судна біля Мозамбіку

Не менше ніж 91 людина загинули під час затоплення рибальського судна, переобладнаного в пором, у Мозамбіку. Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеву владу. Уточнюється, що корабель зазнав аварії через навантаження.

На судні було 130 осіб, воно не було призначене для транспортування пасажирів. За словами держсекретаря провінції Нампула, на кораблі почалася паніка через помилкове повідомлення про поширення епідемії холери, тож більшість пасажирів спробували вибратися на берег.

Як додає видання Al Arabia, переобладнаний рибальський човен, який перевозив близько 130 осіб, зіткнувся з проблемою, коли намагався дістатися до острова біля провінції Нампула, повідомили чиновники.

«Оскільки човен був переповнений і непридатний для перевезення пасажирів, він затонув. Маємо 91 людину, яка втратила життя», – сказав державний секретар Нампули Хайме Нето. Серед постраждалих багато дітей, додав він.

Рятувальники знайшли п'ятьох уцілілих і шукали інших, але умови, що склались на морі, ускладнювали операцію з пошуку.

Згідно з урядовими даними, у південноафриканській країні, одній із найбідніших у світі, з жовтня було зареєстровано майже 15 тис. випадків захворювання на холеру, що передається через воду, і 32 смерті. Провінція Нампула є найбільш постраждалим регіоном, на який припадає третина всіх випадків.

До слова, у найближчі кілька місяців президент України Володимир Зеленський планує відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР) з офіційним державним візитом в рамках налагодження відносин з країнами Африки на тлі війни з Росією.

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Теги: корабель Африка перевезення пором

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