На фронті загинув засновник розвідзагону «Бешкетники Сірка» Іван Щеголов

Родина та близькі «Щегола» завжди будуть його пам'ятати з усмішкою

Розвідник протистояв окупантам він під командуванням Да Вінчі

На фронті загинув засновник розвідувального загону «Бешкетники Сірка» Іван Щеголов. Про смерть воїна повідомив блогер Ігор Лачен.

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Побратими Щеголова присвятили йому допис.

«Один із засновників нашої родини, найголовніший Бешкетник «Щегол» загинув. Він був одним із тих, хто йшов першим у бій, завжди вів за собою людей, ніколи його усмішка не сходила з його обличчя», – ідеться у дописі.

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Щеголов ще у 2016 році вступив до лав добровольчого батальйону ДУК. Він протистояв окупантам він під командуванням Да Вінчі, першого добровольця України Дмитра Коцюбайла, який став першим Героєм України за життя.

«Щегол» – воїн найкращий з найкращих. Ти прийняв нас до себе як у сім'ю, бойовий командир, який вів за собою в бій людей, які, безсумнівно, підуть за тобою. Який біль тебе втратити, для країни це величезна втрата. Вальгалла відчинила свої ворота, тебе там зустрічають віддаючи салют. Завжди в серці», – додали побратими.

Вони також пообіцяли, що помстяться за всіх полеглих від російської навали. Крім того, зазначили, що родина та близькі «Щегола» завжди будуть його пам'ятати з усмішкою та вогнем в очах.

«Бешкетники Сірка» – частина 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Як зазначили у ГУР, «бешкетниками» вони себе назвали задовго до повномасштабного вторгнення.

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Раніше у бою за Україну загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону.