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На фронті загинув засновник розвідзагону «Бешкетники Сірка» Іван Щеголов

Надія Карбунар
glavcom.ua
На фронті загинув засновник розвідзагону «Бешкетники Сірка» Іван Щеголов
Родина та близькі «Щегола» завжди будуть його пам'ятати з усмішкою
фото з відкритих джерел

Розвідник протистояв окупантам він під командуванням Да Вінчі

На фронті загинув засновник розвідувального загону «Бешкетники Сірка» Іван Щеголов. Про смерть воїна повідомив блогер Ігор Лачен.

Побратими Щеголова присвятили йому допис.

«Один із засновників нашої родини, найголовніший Бешкетник «Щегол» загинув. Він був одним із тих, хто йшов першим у бій, завжди вів за собою людей, ніколи його усмішка не сходила з його обличчя», – ідеться у дописі.

Щеголов ще у 2016 році вступив до лав добровольчого батальйону ДУК. Він протистояв окупантам він під командуванням Да Вінчі, першого добровольця України Дмитра Коцюбайла, який став першим Героєм України за життя.

«Щегол» – воїн найкращий з найкращих. Ти прийняв нас до себе як у сім'ю, бойовий командир, який вів за собою в бій людей, які, безсумнівно, підуть за тобою. Який біль тебе втратити, для країни це величезна втрата. Вальгалла відчинила свої ворота, тебе там зустрічають віддаючи салют. Завжди в серці», – додали побратими.

Вони також пообіцяли, що помстяться за всіх полеглих від російської навали. Крім того, зазначили, що родина та близькі «Щегола» завжди будуть його пам'ятати з усмішкою та вогнем в очах.

На фронті загинув засновник розвідзагону «Бешкетники Сірка» Іван Щеголов фото 1

 «Бешкетники Сірка» – частина 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Як зазначили у ГУР, «бешкетниками» вони себе назвали задовго до повномасштабного вторгнення.

Раніше у бою за Україну загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону. 

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Теги: смерть ЗСУ війна

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