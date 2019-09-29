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    Події в Україні

    На Харківщині поліцейські врятували життя пенсіонеру, що ледь не втопився в болоті

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    <p>Спроби дідуся самостійно вибратися ні до чого не призвели</p> - На Харківщині поліцейські врятували життя пенсіонеру, що ледь не втопився в болоті

    Спроби дідуся самостійно вибратися ні до чого не призвели

    Фото відділу комунікації поліції Харківської області

    Спроби дідуся самостійно вибратися ні до чого не призвели

    У Харківській області літній чоловік ледве не загинув у болоті.

    Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Харківської області.

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    Про зникнення чоловіка до поліції повідомила його 81-річна дружина.

    За її словами, 82-річний дідусь зранку пішов пасти корів на пасовище, та до вечора так і не повернувся.

    Правоохоронці відправилися на пошуки зниклого. Його виявили поблизу річки, він по груди застряг у багні. Спроби дідуся самостійно вибратися ні до чого не призвели.

    Співробітники поліції викликали працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій України та медиків. Разом з рятувальниками поліцейські витягли виснаженого дідуся з болота, чим врятували йому життя.

    Як повідомлялося, у Кривому Розі літній чоловік застрелився в парку серед білого дня.

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