На Харківщині поліцейські врятували життя пенсіонеру, що ледь не втопився в болоті



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Спроби дідуся самостійно вибратися ні до чого не призвели Фото відділу комунікації поліції Харківської області

Спроби дідуся самостійно вибратися ні до чого не призвели

У Харківській області літній чоловік ледве не загинув у болоті.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Харківської області.

Про зникнення чоловіка до поліції повідомила його 81-річна дружина.

За її словами, 82-річний дідусь зранку пішов пасти корів на пасовище, та до вечора так і не повернувся.

Правоохоронці відправилися на пошуки зниклого. Його виявили поблизу річки, він по груди застряг у багні. Спроби дідуся самостійно вибратися ні до чого не призвели.

Співробітники поліції викликали працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій України та медиків. Разом з рятувальниками поліцейські витягли виснаженого дідуся з болота, чим врятували йому життя.

Як повідомлялося, у Кривому Розі літній чоловік застрелився в парку серед білого дня.