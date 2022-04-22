На сході військові знищили склад із паливом та боєприпасами окупантів

За добу на сході військові знищили три ворожих танки

За день на сході України було знищено близько 130 рашистів

Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході країни. Про це повідомляє Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, 22 квітня російські окупаційні війська здійснили три атаки. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки ворога. В результаті було знищено склад з паливом та боєприпасами.

Тривають бої.

Втрати ворога склали:

особового складу – до 130

танків – 3

БМП – 3

БТР – 4

ББМ – 1

АТ – 13

БПЛА – 2.

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