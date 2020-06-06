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    Події в Україні

    У Запоріжжі горить взуттєва фабрика

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    <p>У Запоріжжі &ndash; пожежа на взуттєвій фабриці</p> <p>Фото: Укрінформ</p> - У Запоріжжі горить взуттєва фабрика

    У Запоріжжі – пожежа на взуттєвій фабриці

    Фото: Укрінформ

    Пожежа сталася в одному з цехів взуттєвої фабрики «Міда»

    У Запоріжжі, в Комунарському районі, горить один із цехів взуттєвої фабрики «Міда». Про це повідомляє Укрінформ

    На місці події зібралося близько сотні місцевих жителів, працює кілька автомобілів ДСНС, поліція.Причину займання встановлюють.

    Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 5 червня, сталася пожежа в магазині на вул. Маршала Малиновського, 9 в Оболонському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в магазині на площі 20 кв. м.

    У ніч на середу, 3 червня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Пісківка Бородянського району. Було встановлено, що загорілася частина дерев’яного житлового будинку. В ході проведення розвідки рятувальниками виявлено тіло загиблого громадянина, 1955 року народження.

     

     

    Запоріжжя пожежа ДСНС
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