У Запоріжжі горить взуттєва фабрика



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У Запоріжжі – пожежа на взуттєвій фабриці Фото: Укрінформ

Пожежа сталася в одному з цехів взуттєвої фабрики «Міда»

У Запоріжжі, в Комунарському районі, горить один із цехів взуттєвої фабрики «Міда». Про це повідомляє Укрінформ

На місці події зібралося близько сотні місцевих жителів, працює кілька автомобілів ДСНС, поліція.Причину займання встановлюють.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 5 червня, сталася пожежа в магазині на вул. Маршала Малиновського, 9 в Оболонському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в магазині на площі 20 кв. м.

У ніч на середу, 3 червня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Пісківка Бородянського району. Було встановлено, що загорілася частина дерев’яного житлового будинку. В ході проведення розвідки рятувальниками виявлено тіло загиблого громадянина, 1955 року народження.