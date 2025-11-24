На Харківщині через атаку РФ спалахнула ферма: загинуло близько 60 свиней
РФ масовано вдарила по Харківщині
Унаслідок нічної російської атаки сталася пожежа на території агропідприємства села Москалівка Чугуївського району на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
За попередніми даними, постраждала 48-річна жінка, загинуло близько 60 голів свиней. Горіла ферма.
Рятувальники, а також підрозділ місцевої пожежної охорони ліквідували всі займання.
Нагадаємо, 23 листопада близько 21:30 росіяни завдали численних ударів БпЛА по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Внаслідок чого загинули люди.
До слова, у Чернігові вранці пролунав вибух. Зафіксовано падіння безпілотника в приватному секторі, постраждали люди.
