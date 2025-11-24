Головна Країна Події в Україні
На Харківщині через атаку РФ спалахнула ферма: загинуло близько 60 свиней

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Харківщині через атаку РФ спалахнула ферма: загинуло близько 60 свиней
Рятувальники ліквідували всі займання
фото: ДСНС Харківщини

РФ масовано вдарила по Харківщині

Унаслідок нічної російської атаки сталася пожежа на території агропідприємства села Москалівка Чугуївського району на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За попередніми даними, постраждала 48-річна жінка, загинуло близько 60 голів свиней. Горіла ферма.

На Харківщині через атаку РФ спалахнула ферма: загинуло близько 60 свиней фото 1

Рятувальники, а також підрозділ місцевої пожежної охорони ліквідували всі займання.

На Харківщині через атаку РФ спалахнула ферма: загинуло близько 60 свиней фото 2
На Харківщині через атаку РФ спалахнула ферма: загинуло близько 60 свиней фото 3

Нагадаємо, 23 листопада близько 21:30 росіяни завдали численних ударів БпЛА по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Внаслідок чого загинули люди.

До слова, у Чернігові вранці пролунав вибух. Зафіксовано падіння безпілотника в приватному секторі, постраждали люди.

Харківщина ДСНС війна

