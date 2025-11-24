Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Чернігові внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа, постраждали люди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Чернігові внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа, постраждали люди
Пожежа виникла внаслідок падіння безпілотника
фото: Суспільне Чернігів

Унаслідок російської атаки двоє людей постраждали

У Чернігові вранці пролунав вибух. Зафіксовано падіння безпілотника в приватному секторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

За даними влади, унаслідок російської атаки двоє людей постраждали.

«Зафіксовано падіння шахеда в приватному секторі. Унаслідок падіння загорівся будинок. Двоє людей постраждали. Вони отримали опіки», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вночі окупанти здійснили атаку безпілотними літальними апаратами по с. Жадове Семенівської ТГ Новгород – Сіверського району. Влучання зафіксовано в неексплуатовану будівлю місцевої пожежної команди, а також у житловий будинок та господарчу споруду.

У Чернігові внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа, постраждали люди фото 1

Унаслідок ударів виникла пожежа, яку підрозділи ДСНС ліквідували.

До слова, 23 листопада близько 21:30 росіяни завдали численних ударів БпЛА по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Внаслідок чого загинули люди.

«Станом на 06:30 несумісні з життям травми отримали четверо харків’ян, ще 13 постраждали. Серед потерпілих – 12 річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Їм надали допомогу на місці. Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Читайте також:

Теги: війна Чернігів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське вторгнення в Україну
Росія виникла як заперечення України
5 листопада, 08:53
Народний депутат кількох скликань Сергій Пашинський, імовірно хвилюється, що повідомить слідству його колишній бізнес-партнер Сергій Тищенко
Діло пахне керосином Курченка. Чому Пашинський накинувся на свого спільника Судові хроніки
24 жовтня, 12:15
Українського президента Володимира Зеленського схиляють до найгіршої угоди в його житті
Капітуляція в мирній обгортці. Наступний тиждень стане вирішальним? ТЕМА №1
21 листопада, 21:05
Дмитро Гордон пояснив, чому його діти не служать в Україні
Гордон розповів, чому його дорослі сини не йдуть у ЗСУ
28 жовтня, 12:51
Прощання з Костянтином Гузенком, 7 листопада 2025 року
Київ попрощався з військовим та фотографом Костянтином Гузенком (фото)
7 листопада, 16:59
Росіяни здійснили удар у середу, 29 жовтня
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові
30 жовтня, 17:52
Для перевезення пасажирів поїзд №779/780 відправився за графіком
РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у двох областях України
31 жовтня, 07:23
Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%
Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять
9 листопада, 16:15
У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія щодо доцільності призупинення руху метрополітену під час загальнонаціональної хвилини мовчання
Зупинка руху поїздів метро о 9:00 для вшанування героїв: зареєстровано петицію
17 листопада, 12:29

Події в Україні

Українці зможуть зареєструвати власний родовий герб: деталі
Українці зможуть зареєструвати власний родовий герб: деталі
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала 25 хвилин
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала 25 хвилин
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
Стрілянини на території школи у Львові: поліція повідомила нові деталі
Стрілянини на території школи у Львові: поліція повідомила нові деталі
У Львові на подвір’ї школи сталася стрілянина: батьки вирішували конфлікт пістолетом
У Львові на подвір’ї школи сталася стрілянина: батьки вирішували конфлікт пістолетом

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua