У Чернігові внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа, постраждали люди

Унаслідок російської атаки двоє людей постраждали

У Чернігові вранці пролунав вибух. Зафіксовано падіння безпілотника в приватному секторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

За даними влади, унаслідок російської атаки двоє людей постраждали.

«Зафіксовано падіння шахеда в приватному секторі. Унаслідок падіння загорівся будинок. Двоє людей постраждали. Вони отримали опіки», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вночі окупанти здійснили атаку безпілотними літальними апаратами по с. Жадове Семенівської ТГ Новгород – Сіверського району. Влучання зафіксовано в неексплуатовану будівлю місцевої пожежної команди, а також у житловий будинок та господарчу споруду.

Унаслідок ударів виникла пожежа, яку підрозділи ДСНС ліквідували.

До слова, 23 листопада близько 21:30 росіяни завдали численних ударів БпЛА по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Внаслідок чого загинули люди.

«Станом на 06:30 несумісні з життям травми отримали четверо харків’ян, ще 13 постраждали. Серед потерпілих – 12 річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Їм надали допомогу на місці. Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі», – йдеться у повідомленні Нацполіції.