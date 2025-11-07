Україна вимагає відсторонити від змагань російських ковзанярів, які підтримують війну

Російська ковзанярка Саютіна була присутня на щорічному зверненні президента РФ Путіна до Федеральних зборів

Країна-агресор використовує спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди

У зв’язку з підтвердженими фактами грубого порушення рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо статусу «нейтральних» спортсменів, Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація ковзанярського спорту України звернулися до МОК та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) із закликом провести всебічну перевірку та вжити невідкладних заходів щодо росіян, які отримали допуск до змагань. Про це повідомляє «Главком».

Україна наголошує про підтверджені факти порушення нейтральності:

Російська ковзанярка Олександра Саютіна 29 лютого 2024 року була присутня на щорічному зверненні президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів – ключовому пропагандистському заході кремлівського режиму.

Ковзанярка Ксенія Коржова систематично вподобає контент, який героїзує російську армію та пропагує агресію проти України, у тому числі дописи осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.

Ковзаняр Даніїл Найденишев підтримує контакти з військовослужбовцями російських окупаційних військ і поширює публікації із символікою збройних сил РФ.

«Міністерство молоді та спорту висловлює вдячність за допомогу у зборі згаданої інформації редакції інтернет-видання «Главком» та спортивному ресурсу Base of Ukrainian Sports», – зазначено у заяві Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.