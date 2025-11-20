Головна Країна Події в Україні
Росія 23 рази била по Україні забороненими ракетами «Новатор»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія 23 рази била по Україні забороненими ракетами «Новатор»
РФ використовує заборонені ДРСМД ракети «Новатор» у війні проти України
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Україна підтвердила 23 випадки застосування РФ заборонених ракет 9М729

Росія вже 23 рази застосувала проти України крилаті ракети наземного базування 9М729 («Новатор»), заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це повідомив перший секретар постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик в Укрінформ.

«Ми маємо підтверджені докази того, що Росія застосовувала крилаті ракети 9М729 – «Новатор» (за класифікацією НАТО – SSC-8 Screwdriver) – наземну ракетну систему, здатну нести ядерний заряд і прямо заборонену ДРСМД», – сказав він.

Саме виробництво ракети 9М729 стало причиною виходу США з ДРСМД у 2019 році. «Дальність ракети – понад 1,2 тис. км», – додав він.

У своєму виступі Сорочик також детально розповів про масовані повітряні атаки РФ на українські міста за останній тиждень: лише за цей період Росія запустила 1718 ударних безпілотників та 70 ракет, з яких 25 – балістичні.

«Ми закликаємо всі держави – учасниці ОБСЄ вийти за рамки висловлення занепокоєння й посилити санкції, ізолювати агресора, зміцнити систему протиповітряної оборони України й підтримати механізми притягнення до відповідальності. Будь-які менш рішучі дії Москва сприйме як дозвіл продовжувати терор», – підкреслив український дипломат.

Нагадаємо, що Російська Федерація має намір значно наростити виробництво керованих авіаційних бомб (КАБ) та далекобійних безпілотників протягом 2025 року. За прогнозами української розвідки, йдеться про 120 тисяч КАБів та близько 70 тисяч дронів.

До кінця 2025 року РФ планує залучити близько 12 тис. північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони «Алабуга» в Татарстані. ГУР зазначає, що імпортній робочій силі РФ обіцяє платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

