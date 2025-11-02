Головна Країна Події в Україні
Російські дрони атакували Харківщину: постраждало подружжя пенсіонерів та їх син

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На місцях подій працювали прокурори та слідчі для фіксації воєнних злочинів
фото: прокуратура України

Прокуратура розпочала розслідування воєнних злочинів після низки ударів по цивільних об'єктах та автомобілях

На Харківщині внаслідок серії російських атак із застосуванням дронів та РСЗВ постраждали цивільні особи та було пошкоджено житлові будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Відомство розпочало досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Близько 13:00 ворожий FPV-дрон вдарив по селу Пілиман, Ізюмського району по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки постраждали подружжя пенсіонерів та їхній син. Вранці російський FPV-дрон також поцілив у транспортний засіб у селі Одноробівка, Богодухівського района.

Російські дрони атакували Харківщину: постраждало подружжя пенсіонерів та їх син фото 1
фото: прокуратура Харківщини

Вдень ударний безпілотник, за попередніми даними, типу «Герань-2», влучив у домоволодіння у селі Скосогорівка, Богодухівського району.

Орієнтовно о 16:00 війська РФ здійснили обстріл, попередньо, з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Пошкоджені приватні будинки у селі Циркуни.

На місцях подій працювали прокурори та слідчі для фіксації воєнних злочинів.

Нагадаємо, уночі 31 жовтня, Росія прицільно атакувала залізничну інфраструктуру Сумщини та Харківщини. У Сумах пошкоджене депо «Укрзалізниці». Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба показав наслідки атаки, передає «Главком».

Зазначається, що депо у Сумах забезпечує щоденне сполучення із містом та всім регіоном. Тут готують до рейсу вагони, проводять їм технічний огляд.

Теги: Харківщина росія обстріл

