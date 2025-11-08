Зеленський нагородив орденом відомого блогера

Антон Птушкін раніше був ведучим популярного тревел-шоу «Орел і Решка»

2025 року Антон Птушкін презентував документальний фільм «Антарктида»

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відомого режисера, телеведучого та блогера Антона Птушкіна. Як інформує «Главком», про це йдеться в указі глави держави «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва».

Нагороду вручено «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність», сказано у тексті документа.

Антон Птушкін раніше був ведучим популярного тревел-шоу «Орел і Решка», однак покинув його, аби розвивати власні проєкти.

Після цього запустив YouTube-канал і блог про подорожі, створював відео різними мовами (російською, англійською, китайською). Показував не лише типові туристичні локації, а більш нестандартні ракурси і культурні контексти.

Один із значущих проєктів: документальний фільм «Ми, наші улюбленці та війна» (2024) – про війну в Україні через призму стосунків людей і їхніх домашніх тварин.

У 2020 році отримав звання «Заслужений журналіст України».

Висвітлював тему повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема записав звернення до громадян РФ, критикуючи агресію.

Також 2025 року Антон Птушкін презентував документальний фільм «Антарктида». Сюжет охоплює мандрівку української 30-ї антарктичної експедиції, зокрема шлях на антарктичний континент на українському криголамі «Ноосфера», а також перебування на українській станції «Академік Вернадський».

Нагадаємо, 4 вересня вийшов у прокат документальний фільм Антона Птушкіна «Антарктида». В перший вікенд у двох найбільших мережах кінотеатрів – Multiplex і «Планета кіно» бокс-офіс стрічки склав майже 7,2 млн грн.