Польській депутатці, яка сказала українському таксисту «повертатися додому», висунуто звинувачення

Висунуті обвинувачення депутатці передбачають разом позбавлення волі понад три роки

У Гданську районна прокуратура висунула депутатці міської ради від «Громадянської коаліції» Сільвії Цісонь звинувачення в образі за національною ознакою та порушенні тілесної недоторканності. Посадовиця під час конфлікту з таксистом-українцем сказала йому «повертатися до своєї країни». Про це пише «Главком» із посиланням на Polsat News.

Відомо, що Сільвія Цісонь не визнала себе винною в обвинуваченнях, які їй висунули, тому вона дотримується права зберігати мовчання. Висунуті обвинувачення прокуратурою, а саме порушення особистої недоторканності передбачають штраф, обмеження або позбавлення волі строком до одного року. Водночас образа за національною ознакою має таку кримінальну відповідальність як позбавленням волі на строк до трьох років.

У Гданську депутатка міськради Сільвія Цісонь обматюкала українського таксиста і сказала йому "їхати до своєї країни".



📑 Вона звернулася із заявою до поліції, у якій написала, що водій нібито ображав її і навіть застосував сльозогінний газ.



📹 Відео, яке виклав таксист,…

До скандалу Сільвія Цісонь обіймала посаду в Гданській міській раді та працювала директоркою в офісі міністерки освіти Барбари Новацької. За словами міністерки, до моменту «розв’язання питання» членство депутатки у партії «Польська ініціатива» призупинено.

Раніше «Главком» розповідав, що інцидент між українським таксистом та депутаткою відбувся 15 вересня. Обидві сторони звернулися до поліції. Депутатка Цісонь заявила, що водій нібито висадив її з дітьми не в тому місці, ображав і навіть застосував сльозогінний газ. Вона опублікувала фото, на якому їй роблять крапельницю, але згодом видалила допис.

Однак відеозапис з відеореєстратора таксиста, який потрапив у мережу, показує іншу картину. На відео українець вільно розмовляє польською, тоді як депутатка вживає нецензурну лексику та висловлює образи на національному ґрунті. Момент застосування газу на записі відсутній.

Нагадаємо про інцидент, який відбувся у вересні 2025 року в місті Гданськ. У Польщі провели розслідування щодо конфлікту між двома поліціянтами та таксистом з України Денисом. Один з правоохоронців отримав догану через образи та погрози українцю, які таксист зазнімкував на камеру. Він сказав Денисові: «Стули пельку. Бо зараз отримаєш».