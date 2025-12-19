Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Польській депутатці, яка сказала українському таксисту «повертатися додому», висунуто звинувачення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Польській депутатці, яка сказала українському таксисту «повертатися додому», висунуто звинувачення
Сільвії Цісонь висунули звинувачення в образі за національною ознакою
фото: Instagram/sylwiacison

Висунуті обвинувачення депутатці передбачають разом позбавлення волі понад три роки

У Гданську районна прокуратура висунула депутатці міської ради від «Громадянської коаліції» Сільвії Цісонь звинувачення в образі за національною ознакою та порушенні тілесної недоторканності. Посадовиця під час конфлікту з таксистом-українцем сказала йому «повертатися до своєї країни». Про це пише «Главком» із посиланням на Polsat News.

Відомо, що Сільвія Цісонь не визнала себе винною в обвинуваченнях, які їй висунули, тому вона дотримується права зберігати мовчання. Висунуті обвинувачення прокуратурою, а саме порушення особистої недоторканності передбачають штраф, обмеження або позбавлення волі строком до одного року. Водночас образа за національною ознакою має таку кримінальну відповідальність як позбавленням волі на строк до трьох років.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

До скандалу Сільвія Цісонь обіймала посаду в Гданській міській раді та працювала директоркою в офісі міністерки освіти Барбари Новацької. За словами міністерки, до моменту «розв’язання питання» членство депутатки у партії «Польська ініціатива» призупинено.

Раніше «Главком» розповідав, що інцидент між українським таксистом та депутаткою відбувся 15 вересня. Обидві сторони звернулися до поліції. Депутатка Цісонь заявила, що водій нібито висадив її з дітьми не в тому місці, ображав і навіть застосував сльозогінний газ. Вона опублікувала фото, на якому їй роблять крапельницю, але згодом видалила допис.

Однак відеозапис з відеореєстратора таксиста, який потрапив у мережу, показує іншу картину. На відео українець вільно розмовляє польською, тоді як депутатка вживає нецензурну лексику та висловлює образи на національному ґрунті. Момент застосування газу на записі відсутній.

Нагадаємо про інцидент, який відбувся у вересні 2025 року в місті Гданськ. У Польщі провели розслідування щодо конфлікту між двома поліціянтами та таксистом з України Денисом. Один з правоохоронців отримав догану через образи та погрози українцю, які таксист зазнімкував на камеру. Він сказав Денисові: «Стули пельку. Бо зараз отримаєш».

Читайте також:

Теги: таксі прокуратура Польща депутат українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Бутягін
Російська еміграція у паніці: чим обернувся арешт Бутягіна
12 грудня, 16:37
Нардепа Олесандра Федієнка «захейтили» в соцмережах через те, що його необачність начебто призвела до трагедії в Тернополі
«Навів на Тернопіль»? Нардеп, який опинився в епіцентрі скандалу: Атаку на мене організували росіяни інтерв'ю
20 листопада, 17:45
«Європейська Солідарність» вдруге поспіль заблокувала трибуну Ради
«Європейська Солідарність» вдруге поспіль заблокувала трибуну Ради
19 листопада, 10:56
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
21 листопада, 01:55
Іван МАрчук констатує: йому «підсунули договір», а він підписав, його не читаючи...
Легендарний художник Марчук заявляє про спробу відібрати в нього права на зображення його картин
5 грудня, 13:17
Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту через формулювання щодо Голокосту
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост
24 листопада, 08:31
Вечері 19 липня 2025 року по вул. Великій Васильківській державний службовець органів прокуратури вчинив смертельну ДТП – збив жінку, яка йшла тротуаром
Смертельна ДТП у Києві: обвинувачення просить для експрацівника прокуратури Молочного 10 років в'язниці
27 листопада, 22:37
Карта України без Криму в етері польського каналу TVN
Польський телеканал під час географічної вікторини показав карту України без Криму
30 листопада, 16:15
Лідером KDL є Ілля Пономарьов
У РФ польську організацію, створену ексдепутатом Держдуми, визнано «терористичною»
8 грудня, 11:45

Кримінал

Польській депутатці, яка сказала українському таксисту «повертатися додому», висунуто звинувачення
Польській депутатці, яка сказала українському таксисту «повертатися додому», висунуто звинувачення
Ґвалтували дитину й знімали це на відео. На Закарпатті засуджено вітчима та матір
Ґвалтували дитину й знімали це на відео. На Закарпатті засуджено вітчима та матір
Резонансне вбивство сина харківського чиновника у Відні: перші фото підозрюваних
Резонансне вбивство сина харківського чиновника у Відні: перші фото підозрюваних
Шпигували біля військового об’єкта в Старокостянтинові: суд виніс вирок зловмисникам
Шпигували біля військового об’єкта в Старокостянтинові: суд виніс вирок зловмисникам
В Одесі троє працівників ТЦК побили правоохоронця
В Одесі троє працівників ТЦК побили правоохоронця
Справа Коломойського: суд розглянув апеляцію захисту
Справа Коломойського: суд розглянув апеляцію захисту

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua