Харківщина: будинок, де жив Григорій Сковорода, передано у власність громади

Будинок був взятий під державну охорону в 1972 році, але громада не оформила право власності

Будинок XVIII століття у селищі Великий Бурлук на Харківщині, де жив філософ Григорій Сковорода, за рішенням суду передали у комунальну власність, до того пам’ятка не мала балансоутримувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

«Суд задовольнив заяву Куп’янської окружної прокуратури Харківської області щодо передачі у комунальну власність пам’ятки історії місцевого значення – будинку у селищі Великий Бурлук, де у 80-х роках XVIII століття жив філософ та поет Григорій Сковорода», – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, площа обʼєкта становить 1587 кв. м, його вартість понад 39 млн грн. Будинок було офіційно взято на облік як безхазяйне нерухоме майно

«Проте територіальна громада не оформила право власності на пам’ятку, через що вона залишається поза охороною і поступово руйнується. Оформлення права власності на пам’ятку надасть територіальній громаді шанс не лише зберегти історичний об’єкт, а й ефективно управляти ним», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у селищі Бабаї у Височанській громаді руйнується садиба, де 250 років тому жив Григорій Сковорода. До початку повномасштабної війни там планували провести протиаварійні роботи, однак кошти в громаді тоді не освоїли.

У 2020 році жителі Бабаїв створили ініціативну групу з порятунку історичної памʼятки «Сковорода Крок». Її учасники проводили толоки та працювали над створенням туристичного маршруту.