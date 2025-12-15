Головна Київ Новини
З Німеччини екстрадовано учасницю злочинної групи, яка продавала за кордон немовлят

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За участь в організованій злочинній схемі затриманій загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років
фото: Національна поліція України

Породіллям обіцяли 12 тисяч євро за продаж дитини, але в більшості випадків їх не виплачували

Столичні поліцейські екстрадували з Німеччини учасницю злочинної групи, яка під прикриттям сурогатного материнства продавала немовлят за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  пресслужбу Національної поліції України.

Зазначається, що масштабну злочинну схему поліцейські Києва викрили у серпні 2023 року. Тоді правоохоронці викрили двох власників приватних клінік у Києві та Харкові, які залучивши спільників, підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від іноземних донорів під прикриттям сурогатного материнства.

За даними слідства, у свідоцтві про народження немовлят вказували батьком іноземця-замовника, що надалі давало йому законні підстави вивезти дитину за кордон – така послуга коштувала до 70 тис. євро за дитину. Натомість породіллям обіцяли 12 тис. євро, але в більшості випадків їх не виплачували.

Слідство встановило, що до «бізнесу» було залучено 12 осіб, серед яких: перекладачі, адвокати, медичні працівники, та менеджери. Частину учасників уже засуджено.

Наразі поліцейські, завдяки взаємодії з іноземними партнерами, розшукали одну з учасниць угруповання на території Німеччини та екстрадували її до України.

Представниці медичної компанії, яка курувала процес «підсадки» ембріонів та фактично експлуатувала українських жінок, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За участь в організованій злочинній схемі їй загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. 

Нагадаємо, у жовтні правоохоронці Києва викрили спробу продати новонароджену дівчинку іноземцям. Співробітники приватної медичної компанії, намагалися передати іноземцям немовля під виглядом програми сурогатного материнства. Сімейна пара з Китаю приїхала до України для того, щоб скористатися послугами програми сурогатного материнства, які надає столична приватна клініка. Сурогатна матір народила для пари двійнят – хлопчика та дівчинку.

Раніше у Сумах поліція затримала жінку за спробу продати свою новонароджену дитину. За матеріалами справи, 35-річна жителька Сумщини на пізньому терміні вагітності почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. Попередньо, вона планувала отримати $30 тис. На початку травня вона погодилася передати дівчинку жителю Білопільської громади, оформивши фіктивне батьківство. За даними правоохоронців, вона отримала завдаток розміром $1 тис. Жінку затримали, коли їй передали основну частину коштів.

