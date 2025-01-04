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Обікрали військових у морзі Дніпра на понад 1,5 млн грн: перед судом постануть четверо чоловіків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Обікрали військових у морзі Дніпра на понад 1,5 млн грн: перед судом постануть четверо чоловіків
Наразі всі учасники групи перебувають під вартою
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

До суду скеровано справу про пограбування загиблих військових у морзі Дніпра

У Дніпрі перед судом постануть четверо учасників організованої групи, які викрали з рахунків загиблих українських військових понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових. Серед учасників організованої групи був ІТ-шник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

Далі зловмисники знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили гроші на власні рахунки.

Загалом встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків – понад 1,5 млн грн.

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Результати обшуків у підозрюваних
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наразі всі учасники групи перебувають під вартою. Відкрито кримінальну справу за фактами  крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України).

Раніше повідомлялося, що шахраї розробили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у сімей полонених та зниклих безвісти. 

Суть схеми така: родичам пропонують зв'язатися із шахраями нібито для внесення прізвища полоненого до списку для обміну. Якщо людина погоджується, їй надають «офіційний рахунок», за яким потрібно заплатити чималі кошти за нібито допомогу у поверненні військового додому.

Як доказ «офіційності» своїх дій шахраї надсилають посилання на сайти реальних організацій, до яких не мають жодного відношення.

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Теги: шахрайство Дніпро військові злочинець

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