Ворог атакував ракетами критичну інфраструктуру Харківщини

Внаслідок атаки на Харківщині постраждали троє людей

Російські загарбники завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківщини. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«На жаль, постраждали троє працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи», – йдеться в повідомленні.

Жителів Харківщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру.

На Київщині збито три ворожі дрони та дві крилаті ракети.

Внаслідок ракетного удару по об‘єкту інфраструктури на Одещині постраждало троє людей.

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