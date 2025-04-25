Росія нарощує буріння нафти до рекордного рівня за п'ять років – Bloomberg
Попри обмеження на експорт та фінансовий тиск, російські енергетичні компанії продовжують знаходити способи підтримувати та навіть нарощувати видобуток нафти
У 2025 році Росія значно збільшила обсяги буріння нафтових свердловин, досягнувши найвищих темпів за останні п’ять років. За даними джерел агентства Bloomberg, це сталось через послаблення обмежень у рамках угоди OPEC+ та прагнення компенсувати втрати від санкцій, пише «Главком».
Аналітики вбачають у цьому спробу Кремля зберегти вплив на глобальному ринку нафти, попри геополітичний тиск.
Як зазначається, рівень робіт більш ніж на третину перевищує той, що був до початку повномасштабного вторгнення, і це засвідчує, що російська нафтова промисловість змогла пристосуватися до західних санкцій.
За словами Рональда Сміта з Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC, загальна потужність Росії з видобутку нафти становить до 11,5 млн барелів на день, що практично не змінилося порівняно з 2016 роком.
«Можна сміливо сказати, що російська нафтосервісна галузь здебільшого успішно адаптувалася до режиму санкцій. Це не означає, що ідеальна заміна була знайдена в усіх випадках, але що відповідні замінники існують на більш широкому рівні», – сказав Сміт.
Експерти зазначають, що за останні три роки російські нафтосервісні компанії змогли знайти альтернативних постачальників обладнання або розробити власні аналоги.
Згідно з останніми даними, у січні-лютому середній обсяг експлуатаційного буріння в Росії становив понад 2370 км, що є більшим за середній сезонний показник за перші три роки вторгнення РФ в Україну.
Нагадаємо, Sinopec, лідер перероблювання нафти в Азії, відновив закупівлі російської нафти після короткої паузи минулого місяця для оцінки ризиків від санкцій США.
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