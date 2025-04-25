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Росія нарощує буріння нафти до рекордного рівня за п'ять років – Bloomberg

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Росія нарощує буріння нафти до рекордного рівня за п'ять років – Bloomberg
Рівень видобувних робіт більш ніж на третину перевищує той, що був до початку повномасштабного вторгнення Росії до України
фото ілюстративне

Попри обмеження на експорт та фінансовий тиск, російські енергетичні компанії продовжують знаходити способи підтримувати та навіть нарощувати видобуток нафти

У 2025 році Росія значно збільшила обсяги буріння нафтових свердловин, досягнувши найвищих темпів за останні п’ять років. За даними джерел агентства Bloomberg, це сталось через послаблення обмежень у рамках угоди OPEC+ та прагнення компенсувати втрати від санкцій, пише «Главком».

Аналітики вбачають у цьому спробу Кремля зберегти вплив на глобальному ринку нафти, попри геополітичний тиск.

Як зазначається, рівень робіт більш ніж на третину перевищує той, що був до початку повномасштабного вторгнення, і це засвідчує, що російська нафтова промисловість змогла пристосуватися до західних санкцій.

За словами Рональда Сміта з Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC, загальна потужність Росії з видобутку нафти становить до 11,5 млн барелів на день, що практично не змінилося порівняно з 2016 роком.

«Можна сміливо сказати, що російська нафтосервісна галузь здебільшого успішно адаптувалася до режиму санкцій. Це не означає, що ідеальна заміна була знайдена в усіх випадках, але що відповідні замінники існують на більш широкому рівні», – сказав Сміт.

Експерти зазначають, що за останні три роки російські нафтосервісні компанії змогли знайти альтернативних постачальників обладнання або розробити власні аналоги.

Згідно з останніми даними, у січні-лютому середній обсяг експлуатаційного буріння в Росії становив понад 2370 км, що є більшим за середній сезонний показник за перші три роки вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Sinopec, лідер перероблювання нафти в Азії, відновив закупівлі російської нафти після короткої паузи минулого місяця для оцінки ризиків від санкцій США.

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Теги: нафта росія

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