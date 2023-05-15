На Херсонщині юнак підірвався на міні, батько з сином поранені через обстріли

Окупанти знову гатили по житлових будинках

Сьогодні російські загарбники били по житлових будинках села Львове Херсонської області, чоловік та його син отримали поранення. В іншому селі через російську міну важко травмувався юнак. Про це повідомляють голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін і Херсонська ОВА.

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«Російська армія вдарила по селу Львове Тягинської громади, – вкотре гатили по житлових будинках. Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син», – зазначив Прокудін.

За його словами, українські військові доставили постраждалих до медзакладу в Херсоні. Нині лікарі надають їм необхідну допомогу.

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Крім того, у селі Трифонівка Великоолександрівської громади 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, залишено російською армією. Унаслідок детонації він отримав тяжкі травми.

Пораненого госпіталізовано до найближчого медзакладу, готується його евакуація до лікарні в Кривому Розі.