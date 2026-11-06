На Тернопільщині відновлено автентичну криївку часів УПА (відео)

У 1947 році у криївці переховувалися троє вояків УПА, яких згодом виявили чекісти

У Чортківській громаді на Тернопільщині відновили та освятили криївку часів Української повстанської армії (УПА). До відновлення сховку долучилися місцеві громадські діячі та активісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Чортківської міської ради у Facebook.

У міській раді розповіли, що історія криївки сягає 1947 року. Тоді до лісів поблизу села Росохач (Тернопільська область) прибули понад дві сотні чекістів, які оточили територію та почали шукати повстанське сховище: «Окупанти повністю перекрили лісові дороги, взяли територію в облогу та залізними штирями прочісували чи не кожен метр землі».

Відновлена криївка часів УПА: вхід до сховку Фото: Чортківська міська рада/Facebook

У громаді зазначають, що виявити криївку чекістам зрештою вдалося. На той момент усередині перебували троє повстанців. За інформацією міської ради, двоє з них були жителями Росохача – Павло Підсадний та Антон Штира, третій – їхній побратим з Івано-Франківщини.

«Вибір ворога був жорстоким – закидати гранатами та знищити тих, хто віддано виборював українську державність».

Водночас, як повідомляють у Чортківській міській раді, місце поховання загиблих досі невідоме.

Відтворений інтер’єр криївки Фото: Чортківська міська рада/Facebook

Відновленням криївки займалися громадські діячі та активісти громади – брати Володимир і Микола Мармуси, Петро Вітів та Ігор Кравчук. За словами міської ради, точне місце розташування сховку вдалося встановити завдяки розповідям місцевих старожилів та вивченню архівних записів.

Відтворений інтер’єр криївки Фото: Чортківська міська рада/Facebook

Виявити точне місцезнаходження схову вдалося завдяки переказам старожилів та вивченню архівних записів.

Під час робіт із відновлення криївки також знайшли речі, які могли використовувати повстанці. Зокрема, йдеться про особисті речі, патрони та бідон.

Як розповів Володимир Мармус, цей бідон використовували для знищення документів у разі облави: «Під час викопування місця під оновлену криївку вдалося знайти особисті речі упівців, патрони, а також бідон, який колись використовували для знищення документів у разі облави».

Бідон, знайдений під час відновлення криївки, який використовували для знищення документів під час облав Фото: Чортківська міська рада/Facebook

Після відновлення криївку освятили. У заході взяли участь священники різних конфесій, місцеві жителі, учнівська молодь та представники організації «Пласт».

Фото: Чортківська міська рада/Facebook

Фото: Чортківська міська рада, Facebook

Раніше «Главком» повідомляв про смерть останнього в Україні ветерана дивізії «Галичина» Дмитра Марусяка. Він помер на Івано-Франківщині на 102-му році життя. Під час Другої світової війни Марусяк служив у підрозділах зенітної артилерії дивізії, а після мобілізації до радянської армії був заарештований і відбував покарання в Хабаровському краї.

У жовтні цього року також стало відомо про смерть зв’язкової Української повстанської армії Марії Мельник, яка померла у Стрию Львівської області на 100-му році життя. Вона долучилася до Організації українських націоналістів у 1943 році під псевдонімом Фіалка, допомагала повстанцям, передавала повідомлення та доглядала за пораненими. У 1946 році її заарештували й засудили до 19 років ув’язнення та п’яти років виселення. Марія Мельник пережила радянські концтабори та Кенгірське повстання 1954 року.