«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження інфраструктури та затримки поїздів після масованої атаки РФ

Російські війська під час масованої ракетно-дронової атаки в ніч проти 20 листопада пошкодили залізничну інфраструктуру України. Через постійну загрозу обстрілів низка поїздів курсує із затримками, однак залізничне сполучення продовжує працювати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

У компанії зазначили, що ніч була надзвичайно складною для моніторингових груп і залізничників, які забезпечували рух поїздів під час однієї з наймасованіших російських атак.

«Попри одну з наймасованіших ракетно-дронових атак, продовжуємо рух. Водночас суворо дотримуємося всіх безпекових заходів і в разі загрози для наших пасажирів та працівників проводимо евакуацію», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Київська кільцева електричка відновлює рух. Вона забезпечуватиме сполучення між лівим і правим берегами столиці, що дозволить пасажирам пересуватися містом попри наслідки обстрілу.

Приміські поїзди в Києві та Київській області також продовжують курсувати. Водночас залізничники наголошують, що рух здійснюється з дотриманням посилених безпекових заходів.

Через постійні повітряні загрози частина пасажирських поїздів затримується. Актуальну інформацію про відхилення від графіка можна перевірити на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Крім того, внаслідок російських ударів пошкоджено окремі ділянки залізничної інфраструктури. Ремонтні бригади вже працюють над якнайшвидшим відновленням пошкоджених об'єктів.

У компанії поки не уточнили, де саме зафіксовано руйнування та скільки часу знадобиться для завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що через російські атаки «Укрзалізниця» іноді планує рух поїздів лише на добу вперед. Голова правління компанії Олександр Перцовський пояснював, що постійні загрози для інфраструктури змушують перевізника оперативно змінювати графіки та маршрути. Докладніше про це – у матеріалі «Главкома».

Також 11 листопада Київська кільцева електричка відновила рух після вимушеної зупинки через повітряну загрозу. Тоді залізничники тимчасово призупинили сполучення в обох напрямках, а після відновлення руху частина рейсів курсувала із затримками. Перелік затриманих рейсів публікував «Главком».