Харків у суботу прокинувся від вибухів: що відомо

Міський голова поінформував про вибухи, а потім – і про влучання

«Приліт» був у близькому передмісті

Зранку суботи, 3 серпня, у Харкові сталися потужні вибухи. Російські окупанти завдають ударів. Про це повідомили мер Ігор Терехов і очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте обережні», – наголосив керівник обласної військової адміністрації.

Своєю чергою, міський голова спочатку поінформував про вибухи, а потім – і про влучання.

«За уточненою інформацією, «приліт» у близькому передмісті. Все одно – будьте обережні», – повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.