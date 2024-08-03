В Одесі пролунали вибухи
У місті працювала протиповітряна оборона
У ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи. Про це повдіомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Під час атаки «шахедів» на Одесу, Труханов повідомив, що в місті пролунали вибухи.
Після цього у Повітряних силах повідомили також про швидкісну ціль в напрямку Одещини з Чорного моря.
Мер Одеси зазначив, що працює протиповітряна оборона.
Карта тривог наразі має такий вигляд:
В більшості областей України триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
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