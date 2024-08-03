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В Одесі пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Одесі пролунали вибухи
фото ілюстративне

У місті працювала протиповітряна оборона

У ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи. Про це повдіомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Під час атаки «шахедів» на Одесу, Труханов повідомив, що в місті пролунали вибухи. 

Після цього у Повітряних силах повідомили також про швидкісну ціль в напрямку Одещини з Чорного моря.

Мер Одеси зазначив, що працює протиповітряна оборона.

Карта тривог наразі має такий вигляд: 

В Одесі пролунали вибухи фото 1

В більшості областей України триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

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Теги: тривога

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