У місті працювала протиповітряна оборона

У ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи. Про це повдіомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Під час атаки «шахедів» на Одесу, Труханов повідомив, що в місті пролунали вибухи.

Після цього у Повітряних силах повідомили також про швидкісну ціль в напрямку Одещини з Чорного моря.

Мер Одеси зазначив, що працює протиповітряна оборона.

Карта тривог наразі має такий вигляд:

В більшості областей України триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.