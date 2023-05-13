У Миколаєві пролунали вибухи (оновлено)

У регіоні триває повітряна тривога

У ніч проти суботи, 13 травня, у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Про це повідомляють місцеві мешканці та ЗМІ.

Попередньо, у місті спрацювала ППО. За непідтвердженими даними, ворог запустив ракети в напрямку міста, йдеться в моніторингових чатах. Офіційної інформації щодо вибухів та запусків наразі немає.

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«Росіяни продовжують гатити по цивільних об'єктах. Пожежа сталася на першому поверсі житлового будинку», – написав у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Раніше повідомлялося, що у четвер, 11 травня, окупанти обстріляли шість громад Сумщини. Протягом доби в регіоні зафіксували 80 вибухів і 17 обстрілів.

Росіяни били з мінометів – 29 вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл – 3 вибухи.

Також внаслідок обстрілу Торецька російськими загарбниками поранень зазнали дев'ятеро громадян – розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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До слова, 16 грудня до Центру повітряних операцій, підпорядкованого оперативному командувачу, надійшла інформація від української сторони про наближення до польського простору об’єкта, який може бути ракетою.

Центр повітряних операцій повідомив начальнику – оперативному командувачу про невпізнаний об'єкт, який з'явився в повітряному просторі Польщі.