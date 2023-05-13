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У Миколаєві пролунали вибухи (оновлено)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Миколаєві пролунали вибухи (оновлено)
фото з відкритих джерел

У регіоні триває повітряна тривога

У ніч проти суботи, 13 травня, у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. 

Про це повідомляють місцеві мешканці та ЗМІ. 

Попередньо, у місті спрацювала ППО. За непідтвердженими даними, ворог запустив ракети в напрямку міста, йдеться в моніторингових чатах. Офіційної інформації щодо вибухів та запусків наразі немає. 

«Росіяни продовжують гатити по цивільних об'єктах. Пожежа сталася на першому поверсі житлового будинку», – написав у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Раніше повідомлялося, що у четвер, 11 травня, окупанти обстріляли шість громад Сумщини. Протягом доби в регіоні зафіксували 80 вибухів і 17 обстрілів.

Росіяни били з мінометів – 29 вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл – 3 вибухи.

Також внаслідок обстрілу Торецька російськими загарбниками поранень зазнали дев'ятеро громадян – розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

До слова, 16 грудня до Центру повітряних операцій, підпорядкованого оперативному командувачу, надійшла інформація від української сторони про наближення до польського простору об’єкта, який може бути ракетою.

Центр повітряних операцій повідомив начальнику – оперативному командувачу про невпізнаний об'єкт, який з'явився в повітряному просторі Польщі.

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Теги: ворог

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