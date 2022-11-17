Чернівці позбулися пам'ятника Пушкіну (фото)

У Чернівцях були два пам’ятники російському поету

У Чернівцях демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомили у Чернівецькій міській раді.

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Зазначається, що Чернівці поки позбулися лише одного пам’ятника. У місті залишився ще один.

«А ви знали, що у Чернівцях були два пам'ятники «великому руzzкому поєту» Пушкіну? Саме були, адже один вже демонтували. Інший – питання часу. У нас достатньо своїх великих митців та героїв. Правда ж?», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу. В Ужгороді біля українсько-словацького кордону місцева влада демонтувала «Пам'ятник радянським воїнам Україна – визволителям». На місці радянського пам'ятника може з'явитися пам'ятник закарпатським штурмовикам 128-ї бригади.