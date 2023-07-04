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Потужні вибухи налякали мешканців окупованого Севастополя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Потужні вибухи налякали мешканців окупованого Севастополя
На полігоні Кара-Коба відбувається підрив боєприпасів часів Другої світової
фото ілюстративне

Вибухи було чутно у різних частинах міста

Сьогодні, 4 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Повідомляється, що сьогодні на полігоні Кара-Коба відбувається підрив боєприпасів часів Другої світової, знайдених у Гільзовій бухті.

При цьому місцевих мешканців сильно налякали вибухи. У пабліках писали, що їх було чути у різних частинах Севастополя.

Деякі жителі писали, що у них тремтіли вікна, а у машин спрацювала сигналізація.

До відома, російські загарбники у тимчасово окупованому Криму перетворили територію хімічного заводу «Титан» на військову частину. Крім того, працівників «Титану» масово звільняють, виробництво практично зупинено.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Севастополі пролунали два потужні вибухи. Як зазначалося, перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.

Теги: вибух Крим Севастополь

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