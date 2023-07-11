Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей

Окупанти знову тероризують українські міста безпілотниками та ракетами

У ніч на 11 липня у декількох областях України оголошено повітряну тривогу. Ворог може атакувати ударними дронами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повітряна тривога охопила Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Харківську області.

За даними військових, у цих регіонах фіксується загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оновлено о 2:10

Небезпека поширилася на Полтавську область. Крім того, на Сумщині фіксується загроза ракетного удару. Водночас на Дніпропетровщині та в Запорізькій області скасовано повітряну тривогу.

Оновлено о 2:49

У Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Черкаській областях також зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Тим часом у Сумській області – відбій ракетної небезпеки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мапа тривог станом на 3:10:

Нагадаємо, завершилася 502-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої ночі Росія завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 22 авіаційні удари та здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.