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У Києві чути гучні вибухи, працює ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві чути гучні вибухи, працює ППО
На Київщині чути вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В області триває повітряна тривога

У ніч на 13 липня у Києві чути серію вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – ідеться в повідомленні.

ОВА закликала жителів області перебувати в укриттях до відбою загрози та дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

«В області, на підступах до Києва працює ППО», – підтвердила Київська міська військова адміністрація.

Оновлено о 1:35

За інформацією КМВА, у столиці працює ППО.

Нагадаємо, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.

До слова, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.

Теги: вибух Київщина тривога

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