У Києві чути гучні вибухи, працює ППО

В області триває повітряна тривога

У ніч на 13 липня у Києві чути серію вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – ідеться в повідомленні.

ОВА закликала жителів області перебувати в укриттях до відбою загрози та дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

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«В області, на підступах до Києва працює ППО», – підтвердила Київська міська військова адміністрація.

Оновлено о 1:35

За інформацією КМВА, у столиці працює ППО.

Нагадаємо, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.

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До слова, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.