Заява Байдена щодо членства України в НАТО та вибухи у Миколаєві: головне за ніч

Байден вважає, що Україна не готова стати членом НАТО

Країни НАТО терміново готують рішення щодо гарантій безпеки для України. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни. У Миколаєві пролунав вибух у ніч проти понеділка, 10 липня, під час повітряної тривоги. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 10 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Байден вважає, що Україна не готова стати членом НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україна поки не готова стати членом НАТО, і її членство в Альянсі варто розглядати вже після завершення війни. Таку думку він висловив в інтерв’ю CNN.

«Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО… Я не думаю, що в Альянсі є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», – сказав Байден.

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За словами президента США, Україні також слід стати більш демократичною та виконати низку інших вимог перед тим, як вступати в Альянс. А поки, на його думку, рано закликати до голосування щодо членства України.

Окупанти на Запоріжжі почали мінувати критичну інфраструктуру

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі ворог замінував водогін та об'єкти критичної інфраструктури. про це розповів в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Так, на прикладі Мелітополя ми розуміємо, що водогін, який живить питною водою місто, заміновано, та електричні мережі», - розповів в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Щодо Запорізької АЕС, то Федоров переконаний, що ворог постійно буде шантажувати увесь цивілізований світ, доки наші героїчні військові не звільнять Енергодар, де розташована ця станція.

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Байден обговорив з Ердоганом питання щодо членства України в НАТО

Президент США Джо Байден в неділю, 9 липня розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, йдеться в повідомленні про телефонну розмову, розміщеному на сайті Білого дому.

«Вони обговорили коло питань, які лідери НАТО розглядатимуть на саміті, висловили спільне зобов’язання продовжувати підтримку України та розглянули зусилля щодо зміцнення наших двосторонніх зв’язків. Президент Байден також висловив бажання якомога швидше прийняти Швецію до НАТО», - йдеться в повідомленні Білого дому.

Зеленський припустив, коли Путін захоче переговорів

Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор Володимир Путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму. Про це повідомляє ABC News.

Як зазначає ABC, Зеленський не заперечив повідомлення Washington Post про те, що українські чиновники сказали директору ЦРУ Вільяму Бернсу під час нещодавньої поїздки до Києва, що мета контрнаступу полягає в тому, щоб підійти до кордону з Кримом, а потім змусити російського диктатора розпочати переговори.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно «можливо» змусити Путіна піти на переговори, Зеленський сказав, що це абсолютно логічне припущення.

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Вибухи у Миколаєві

У Миколаєві пролунали вибухи у ніч проти понеділка, 10 липня, під час повітряної тривоги. Попередньо війська РФ атакували місто ракетами.

Звуки вибухів почулися близько першої години ночі.

Як заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, попередньо був удар ракетою з комплексу С-300.

Країни НАТО терміново готують рішення щодо гарантій безпеки для України

Невелика група держав НАТО веде «несамовиті переговори в останню хвилину» з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня. Про це видання Politico повідомили чотири посадовці, знайомі з ходом переговорів.

США, Велика Британія, Франція і Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом, пише видання. Вони також звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС і G7.

Ідея полягає в тому, щоб створити «парасольку» для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни.

Ці зусилля є частиною ширших переговорів у НАТО і між кількома групами країн про те, як західні союзники повинні демонструвати довгострокову підтримку України.

Таким чином, найбільші держави Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час.

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До слова, триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.