Поблизу Києва зіткнулися автобус та дев'ять легковиків, є постраждалі (фото, відео)

Двоє постраждалих звернулися за медичною допомогою, ще 10 – отримали синці

На Житомирській трасі сталося масштабня дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

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«10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої – також пригальмував. А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо дев'ять автомобілів зазнали різних ушкоджень.

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Станом на 8:30, за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей – водій авто Mitsubishi та водійка BMW. Ще до 10 осіб отримали синці та забої.

На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці.

Водії, увага! Рух по даній трасі ускладнено.

«Закликаю усіх бути обережними та уважними на дорозі», – додав Нєбитов.

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Нагадаємо, у столиці, 27 березня, сталася моторошна ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковий автомобіль Ford з'їхав з проїжджої частини дороги і влетів у дерево. Водій загинув на місці.

Унаслідок зіткнення чоловіка затиснуло між сидінням та центральною стійкою автівки. Рятувальники деблокували тіло загиблого за допомогою спеціальних інструментів.