Собака спить на руїнах будинку. Російська ракета вбила його господарів (фото)

Унаслідок ракетного удару 9 березня у Золочівському районі Львівської області загинуло 5 людей

Унаслідок ракетного обстрілу Львівщини знищені три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель. ЗМІ опублікували фотографію, на якій собака лежить на уламках зруйнованого російською ракетою будинку. Його господарі загинули.

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Собака лежить на уламках зруйнованого ракетою будинку фото: Суспільне Львів

Унаслідок влучання загинули п'ятеро людей. Загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент перебували вдома.

Раніше, у вересні 2022 року, після ракетного удару росіян у приватний будинок в Дніпрі вижив лише старий пес Крим. Тоді у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся, лише Крим сидів на руїнах та голосно вив.

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Через обстріл пес отримав контузію

Болісні фотографії Крима облетіли весь світ. 12-річний пес помер 12 листопада 2022 року від зупинки серця.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

До слова, нещодавно поліцейські врятували покинутого в Херсоні собаку. Пес дивом уцілів під час ракетного обстрілу міста та сидів на прив'язку біля величезної вирви від удару.