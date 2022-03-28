Українська розвідка розсекретила 620 співробітників ФСБ, які коять злочини в Європі

Розвідка оприлюднила П.І.Б., місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані, марки, моделі та номери автівок

Українська розвідка розсекретила прізвища 620 співробітників російського ФСБ, які вчиняють злочини на території Європи. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО. Оприлюднено їх імена та паспортні дані.

«ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи», – йдеться в повідомленні.

Розвідка оприлюднила П.І.Б., місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані, марки, моделі та номери автівок тощо. Повний список прізвищ можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.