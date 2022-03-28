У Києві через бойові дії частина будинків лишилася без електрики

Енергетики оперативно перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури

Через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли», – зазначається у повідомленні.

Енергетики оперативно перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури. Відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт. «Для ліквідації аварії будуть задіяні щонайменше сім бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло», – зазначили у КМДА.

Також повідомляється, що на правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. Знеструмлені деякі насосні станції «Київводоканалу». Водопостачання столиці не відключене.

Нагадаємо, у Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба.