У Києві група підлітків напала на іноземця: стали відомі деталі інциденту

Поліція не уточнила мотив хуліганських дій підлітків

В одному з супермаркетів Києва група малолітніх хлопців розпилила газовий балон в обличчя громадянину іншої країни. Медіа пишуть, що потерпілий працює охоронцем у посольстві США. Про інцидент повідомила поліція Києва.

Подія відбулася днями в Солом’янському районі столиці. За даними слідчих, у супермаркеті до іноземця підійшла компанія підлітків, один з яких розпилив чоловікові в обличчя газовий балончик.

У підлітків вилучили газовий балончик фото: Поліція Києва

«Співробітники кримінальної поліції із залученням аналітиків кримінального аналізу упродовж двох годин встановили причетних до скоєння злочину осіб. Ними виявились троє місцевих мешканців – двоє 12 та один 13 років», – йдеться у повідомленні Нацполіції. Нападників разом з батьками запросили до управління поліції для надання свідчень щодо інциденту.

За даними джерел «РБК-Україна», постраждалим виявився співробітник служби безпеки посольства США.

До слова, у потязі «Київ-Варшава» стався конфлікт між народним депутатом України та громадянином іншої держави. На залізничному вокзалі у Рівному зупиняли потяг через повідомлення про бійку у вагоні. Про це повідомляє Фокус.

Також американець виграв суд в українських патрульних, які запідозрили його у п’яній їзді.